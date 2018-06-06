تحرير 2350 مخالفة مرورية وضبط هارب من "إعدام" فى حملة بالبحيرة

البحيرة- جمال أبو ألفضل- ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، اليوم حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1426متهما هاربا من أحكام قضائية بالحبس، كما تم ضبط "الشحات .ج.ن." المحكوم عليه فى قضية جنايات قسم غرب النوبارية "مخدرات " والمحكوم عليها فيها بالإعدام.

كما تم تحرير 2350 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية، كما تم رفع وإزالة 311 إشغال طريق بدمنهور.