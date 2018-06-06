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تحرير 1668 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الأربعاء، 06 يونيو 2018 11:35 م
تحرير 1668 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مرورية بالإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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 نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة  المرور والعميد رضا فوزى وكيل إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1668 مخالفة مرورية متنوعة وشملت 384 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125 "و84 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و104 مخالفة انتظار خاطئ وحجز13 سيارة و168 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو43  مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة  وسحب 43 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 56  رخصة لمخالفة البيئة و 121 مخالفة  تجاوز سرعة "رادار" وسحب 42رخصة لمخالفة خط السير و44 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و33 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 59 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 52 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 39مخالفة سيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق"  و48 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و55 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على  6سيارات متروكة و34 مخالفة ازالة فاميه وتحرير66 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و78 مخالفة مواقف عشوائية و13 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير83 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.


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