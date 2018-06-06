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الأربعاء، 06 يونيو 2018 07:57 م
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تجديد حبس 8 من مشجعى الزمالك 15 يوما لاتهامهم بحيازة مفرقعات وإثارة الشغب

الأربعاء، 06 يونيو 2018 07:47 م
تجديد حبس 8 من مشجعى الزمالك 15 يوما لاتهامهم بحيازة مفرقعات وإثارة الشغب مشجعى الوايت نايتس- أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 8 من مشجعي نادى الزمالك 15يوما على خلفية استكمال التحقيقات فى اتهامهم بالانضمام بإثارة الشغب. 

وجاءت أسماء المتهمين فى القضية على ذمة القضية رقم 434 لسنة 2018  كالتالي:
قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس مختار إبراهيم ( ميخا )، ومحمود بسيونى، ومحمد فتحي مؤمن (مؤمن قناطر)، ومحمد حمدى (دبور)، ومحمد محمود سيلمان، وأيمن عبدالحميد (بالا)، ومحمد عزت (الكفراوى)، ومحمد رأفت (كلوني).
 
ووجهت جهات التحقيق للمتهمين جرائم الإنضمام لجماعة إرهابية، وحيازه مفرقعات، وأمرت بإعادتهم غدا الأربعاء، لاستكمال التحقيقات. 
 

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