video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 06 يونيو 2018 09:40 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

تجديد حبس 8 من أعضاء الألتراس 15 يوما بأحداث مباراة الأهلى ومونانا الجابونى

الأربعاء، 06 يونيو 2018 08:04 م
تجديد حبس 8 من أعضاء الألتراس 15 يوما بأحداث مباراة الأهلى ومونانا الجابونى أحداث شغب الألتراس الأخيرة
كتبت أمنية الموجى
إضافة تعليق

جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس 8 متهمين بألتراس أهلاوى، 15 يومًا على خلفية التحقيقات فى أحداث الشغب التى وقعت أثناء مباراة الأهلى ونادى مونانا الجابونى، باستاد القاهرة الثلاثاء الماضى.

 

ووجهت النيابة إليهم تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية والبعض الآخر تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وقررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى أحداث العنف التى وقعت بمدرجات استاد القاهرة. 

 

وقام عدد من أعضاء الرابطة بالتوجه إلى المدرج الذى يعلو مقصورة الصحفيين، وهو مكان غير مخصص للجماهير، لتنشب مشادات مع أفراد الأمن تتحول إلى سباب وهتافات معادية، ثم اشتباكات بعدما قام أفراد الألتراس بإشعال الشماريخ وخلع كراسى المدرجات.

 

وألقت أجهزة الأمن ا القبض عليهم عقب انتهاء المباراة، حيث دخل عدد من الألتراس إلى الاستاد لحضور مباراة الأهلى مع مونانا الغابونى فى الدور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التى حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجديد حبس 4 من أعضاء ألتراس الأهلى 15يوما بأحداث شغب مباراة مونانا الجابونى

حبس عضوين بـ"ألتراس أهلاوى" 15 يوما بتهمة إثارة العنف والشغب باستاد القاهرة

ألتراس أهلاوى يحرق "البانر" بعد إعلان حل الرابطة

اخبار الحوادث

محكمة الجنايات

أمن الدولة

التراس أهلاوي

اخبار مصر

اخبار الداخلية




لا تفوتك
تعرف على أبرز قرارات حكومة تسيير الأعمال باجتماعها الأسبوعى اليوم

تعرف على أبرز قرارات حكومة تسيير الأعمال باجتماعها الأسبوعى اليوم

البنك الدولى يرفع توقعاته لنو الاقتصاد المصرى للمرة الـ3 خلال 6 أشهر لـ 5.3 %

البنك الدولى يرفع توقعاته لنو الاقتصاد المصرى للمرة الـ3 خلال 6 أشهر لـ 5.3 %

محافظ القاهرة يعلن تجهيز 417 ساحة لاستقبال المصلين فى العيد.. يوجه بأعمال النظافة بمحيط كل ساحة.. و130 أتوبيسا لخدمة الأماكن السياحية.. و191 سيارة إسعاف و4 غرف طوارئ بالصحة.. وتشديد الرقابة على الأتوبيس النهرى

محافظ القاهرة يعلن تجهيز 417 ساحة لاستقبال المصلين فى العيد.. يوجه بأعمال النظافة بمحيط كل ساحة.. و130 أتوبيسا لخدمة الأماكن السياحية.. و191 سيارة إسعاف و4 غرف طوارئ بالصحة.. وتشديد الرقابة على الأتوبيس النهرى

الفلسطينيون يهزمون إسرائيل فى جولة رياضية بعد إلغاء ودية الأرجنتين.. ضغوط الجماهير العربية تمنع إقامة المباراة.. ميسى سعيد بالقرار.. ومنتخب التانجو يبحث عن بديل لإنقاذ برنامج الإعداد لكأس العالم

الفلسطينيون يهزمون إسرائيل فى جولة رياضية بعد إلغاء ودية الأرجنتين.. ضغوط الجماهير العربية تمنع إقامة المباراة.. ميسى سعيد بالقرار.. ومنتخب التانجو يبحث عن بديل لإنقاذ برنامج الإعداد لكأس العالم

برشلونة يفتح خط المفاوضات مع محمد صلاح للانتقال إلى "كامب نو"

برشلونة يفتح خط المفاوضات مع محمد صلاح للانتقال إلى "كامب نو"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة