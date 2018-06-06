تجديد حبس "عراقى" 15 يوما لاتهامه بسرقة رواد البنوك فى الرحاب

كتب ــ أحمد حسنى

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمود حمدى، تجديد حبس المتهم " عدنان. ع" عراقي الجنسية، 15 يوماً على خلفية اتهامه بتكوين عصابة لسرقة رواد البنوك بمدينة الرحاب.

كانت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، حبس المتهم "عدنان.ع" 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بسرقة 100ألف جنيه من سيارة مقاول بالرحاب.

كان قسم شرطة التجمع الأول تلقى بلاغا من "إبراهيم.ح.س.ن" 31 سنة مقاول، يفيد أنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى 100 ألف جنيه من البنك واستقلاله السيارة ملكه رقم ب د هـ 485، ماركة تويوتا كورلا بيضاء اللون، توقف أمام أحد المحلات لشراء بعض الاحتياجات وعقب عودته اكتشف كسر الزجاج الأمامي الأيمن للسيارة وسرقة المبلغ المالي .

انتقل علي الفور الضباط بمباحث القسم، وبصحبتهما القوة المرافقة، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنها تحمل أرقام ل هـ أ 9145 ماركة هيونداى النترا .

وبإعداد الأكمنة اللازمة بمداخل ومخارج الدائرة أسفرت عن ضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه "عدنان.ع.ع.ا"، يحمل جنسية إحدى الدول العربية 50 سنة عاطل، وضبط بحوزته مبلغ مالي 100 ألف جنيه المستولي عليها .

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التتبع وكسر الزجاج"، وأضاف بقيامه باستئجار السيارة، وبتفتيش الشقة سكنه عثر بداخلها على مبلغ مالي 10 آلاف جنيه جاري مناقشته عن مصدرها، باستدعاء المجني عليه اتهمه بالسرقة، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.