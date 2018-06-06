video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 06 يونيو 2018 04:29 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

تايم: أزمة نقص مياه فى الهند تغلق مدارس حكومية وتبعد سائحين

الأربعاء، 06 يونيو 2018 03:04 م
تايم: أزمة نقص مياه فى الهند تغلق مدارس حكومية وتبعد سائحين ناريندرا مودى - رئيس وزراء الهند
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

تحدثت مجلة "تايم" الأمريكية عن أزمة المياه فى الهند، وقالت إنه فى نهاية مايو الماضى، نفذ الماء من أحد أشهر المنتجعات الصيفية فى الهند، حيث تعتبر شيملا مدينة تاريخية فى ولاية بيشمال براديش الشمالية، وهى أحدث من انضم إلى قائمة مدن هندية تعانى من نقص المياه لشديد.

 

وفى وقت سابق هذا العام، انضمت مدينة بانجالور، التى يوجد بها قطاع تكنولوجيا المعلومات فى البلاد، إلى قائمة مدن العالم التى من المرجح أن تنفذ منها مياه الشرب، لتلحق بذلك إلى مدن حضرية أخرى من كيب تاون بجنوب أفريقيا وسان باولو بالبرازيل وجاكرتا بإندونيسيا.

 

وتقول تايم إن سكان شيملا اضطروا للانتظار 4 أيام تقريبا للحصول على المياه، حيث اصطف العديد منهم بالدلاء لجمع المياه من الناقلات، وتفاقم الوضع على مدار الأسبوع التالى مما دفع السلطات إلى إغلاق المدرس الحكومية لمدة 5 أيام، ومطالبة السائحين بالابتعاد.

 

وتعانى الهند من أزمة مياه مستمرة لا تبدى أى علامات للتراجع. فقد أدى الطلب المفرط إلى جانب سوء إدارة الموارد المائية وأنماط الطقس المتقلبة وتغير المناخ إلى وصول الأمر إلى حالة مؤسفة.

 

وتكثر النزاعات على المياه داخل البلاد وبينها وبين جيرانها. فهناك معركة بين ستة ولايات هندية على مياه نهر يامونا فى الشمال. كما أن الهند تتعامل مع باكستان وبنجلاديش شأن استخدام المياه.

 

ولا يوجد مدينة واحدة فى الصين تستطيع أن توفر مياه الشرب من صنابيرها. بل إن تقرير صادر هذا العام لمنظمة  Water Aid وضع الهند على رأس قائمة الدول التى لديها أسوأ وصول للمياه النظيفة قرب المنازل.نويعيش 163 مليون بهذه الطريقة. كما أن اعتماد البلاد على الزراعة إلى تمثل جزءا كبيرا من الاقتصاد ويعمل بها 800 مليون شخص، يعرقل إدارة المياة بشكل أكبر لاسيما فى ظل الرياح الموسمية التى لا يمكن التنبؤ بها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نقص المياه يهدد زراعات الكوامل بحرى بسوهاج.. والرى: جار ملء الترع

الهند

اخبار الهند

ازمة المياه

نقص المياه

نقص المياه فى الهند

ازمة المياه العالمية




لا تفوتك
"دفاع البرلمان": عزمى بشاره أداة إعلامية بيد قطر لتنفيذ أجندات تدعم الإرهاب

"دفاع البرلمان": عزمى بشاره أداة إعلامية بيد قطر لتنفيذ أجندات تدعم الإرهاب

سواريز: منتخب مصر المنافس الأقوى لنا فى المجموعة الأولى

سواريز: منتخب مصر المنافس الأقوى لنا فى المجموعة الأولى

دفتر أحوال المواطن.. استغاثة أهالى قرية مشال بالغربية من حرق القمامة.. قارئ ينوه عن تغيب طفل بمركز أبو كبير بالشرقية منذ 4 أيام.. وأهالى الجزيرة المستجدة بسوهاج يطالبون بـ"عبارة" ومدرسة ومحطة مياه

دفتر أحوال المواطن.. استغاثة أهالى قرية مشال بالغربية من حرق القمامة.. قارئ ينوه عن تغيب طفل بمركز أبو كبير بالشرقية منذ 4 أيام.. وأهالى الجزيرة المستجدة بسوهاج يطالبون بـ"عبارة" ومدرسة ومحطة مياه

حصاد عام من المقاطعة العربية.. الدوحة باعت الجماعة الإرهابية و زلة لسان فضحت وزير خارجيتها.. قنوات الجماعة فى تركيا فى خدمة قطر وقيادتها.. ومحمد بن عبد الرحمن وصف الاخوان بالتطرف ..ومسئول قطرى تبرأ منهم

حصاد عام من المقاطعة العربية.. الدوحة باعت الجماعة الإرهابية و زلة لسان فضحت وزير خارجيتها.. قنوات الجماعة فى تركيا فى خدمة قطر وقيادتها.. ومحمد بن عبد الرحمن وصف الاخوان بالتطرف ..ومسئول قطرى تبرأ منهم

موعد مباراة مصر وبلجيكا والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر وبلجيكا والقنوات الناقلة

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة