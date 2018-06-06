"تأسيسية الإعلاميين": انضمام المتجاوزين 55 عاما للنقابة نقطة خلاف

كتب محمد السيد

أكد حمدى متولى عضو اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، أنه سيتم إصدار كارنيهات لأعضاء النقابة خلال الأيام القادمة، مضيفا أنه عقب إصدار الكارنيهات لأعضاء النقابة سيتم عقد أول جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وحول ما تردد عن اعتذاره عن الاستمرار فى اللجنة، علق متولى قائلا:"لم اعتذر، ماشيين خلال شهور، ونحن فى العد التنازلى من عملنا، وليس من حقنا الترشح "،مشيرا إلى أن قرار تشكيل اللجنة التأسيسية للنقابة كان بـ6 أشهر لعمل اللجنة فقط، وأن القانون نص على أن يتم تأسيس النقابة فى 6 شهور على أن توفر الدولة المكان الملائم.

وأوضح حمدى متولى لـ"اليوم السابع"، أن قرار مد عمل اللجنة جاء لإنجاز اللجنة من مهامها، وخاصة عقب توفير المقر المناسب، متابعا: "حصلنا على فيلا من الدولة تليق بالإعلاميين، والمقر المؤقت للنقابة تم أخذه لاستكمال الإجراءات وإصدار الكارنيهات وتم تأسيسيه على أعلى مستوى".

ولفت حمدى متولى إلى أنه تم فرز جميع الطلبات المقدمة للقيد بالنقابة، موضحا أن تأخر إصدار الكارنيهات جاء بسبب شرط تقديم طالب القيد على صحيفة الحالة الجنائية، مؤكدا أن انضمام المتجاوزين الـ 55 عاما للنقابة هى نقطة الخلاف الدائرة داخل اللجنة.