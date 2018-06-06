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الأربعاء، 06 يونيو 2018 11:43 ص
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تأجيل محاكمة 8 متهمين بحيازة أسلحة وطلقات نارية لـ3 سبتمبر

الأربعاء، 06 يونيو 2018 11:43 ص
تأجيل محاكمة 8 متهمين بحيازة أسلحة وطلقات نارية لـ3 سبتمبر محكمة القاهرة الجديدة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، محاكمة 8 متهمين بحيازة وإحراز أسلحة وطلقات نارية، لجلسة 3 سبتمبر للمرافعة.

 

عقدت الجلسة بعضوية  المستشارين حاتم الخولى وشادى رفقى عبد الفتاح، وأمانة سر علاء فرج وأحمد رفعت.

 

وأسندت النيابة للمتهمين " عاطف ناجى محمد، نجاح عاشور مدنى، رمضان حسانين حسن، كريم محمد عبد الهادى، حسام محمد سيد، عبد الرحمن أشرف السيد، خالد محسن مصطفى، أحمد محمد عبد الهادى"، تهمة حيازة وإحراز أسلحة وطلقات نارية دون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

 

 

 


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