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تأجيل إعادة محاكمة 15 إخوانيًا فى أحداث عنف بالمنيا

الأربعاء، 06 يونيو 2018 08:51 م
تأجيل إعادة محاكمة 15 إخوانيًا فى أحداث عنف بالمنيا محاكمة إخوان
المنيا - حسن عبد الغفار
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قررت اليوم الأربعاء المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط  تأجيل إعادة محاكمة 15 متهمًا من عناصر الإخوان فى أحداث عنف وقعت بمركزى مغاغة ودير مواس إلى جلسة 21 من الشهر الجارى.

 

 وذلك فى 4 قضايا هى اقتحام قسم شرطة مغاغة وحرق كمين نقطة دلجا واقتحام كمين دلجا الصحراوى واقتحام وحرق مجلس مدينة  ديرمواس، والمتهم فيها 15 متهمًا تعاد إجراءات محاكمتهم عقب القبض عليهم بتهمة تخريب منشآت عامة والتحريض على العنف وإثارة الشغب والانتماء إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون.

 

 وكانت المحكمة العسكرية قضت فى عامى 2016 و2017 بالسجن المؤبد غيابيًا فى الأحداث التى وقعت بالمنيا.

 


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أحداث عنف

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