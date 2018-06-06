تأجيل إعادة محاكمة تاجرى "غلال وملابس" أجنبيين فى "جلب كوكايين" لـ5 سبتمبر

كتب أحمد إسماعيل

أجلت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم، الأربعاء، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، إعادة محاكمة كلا من شاؤول فلووسيز تاجر غلال "بوليفى الجنسية"، ودانى إلياس داغر تاجر ملابس " لبنانى الجنسية"، لاتهامهما بجلب مخدر الكوكايين لجلسة 5 سبتمبر، لحضور مترجم إسبانى والطبيب الشرعى.

صدر القرار بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلى، وإيهاب نبيه ومحمد مصطفى بسيونى، وأمانة سر صلاح مصطفى، وأيمن محمود.

وكانت الدائرة ألغت محكمة النقض الحكم الصادر ضد المتهمين بالإعدام شنقا، لاتهامها بجلب مخدر الكوكايين، وأحالت نيابة شمال الجيزة فى وقت سابق، كلا من شاؤول فلووسيز تاجر غلال "بوليفى الجنسية"، ودانى إلياس داغر تاجر ملابس "لبنانى الجنسية"، فى القضية رقم 17692 لسنة 2014 والمقيدة برقم 3884 كلى، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهما بجلب مخدر الكوكايين.

كشفت تحقيقات النيابة العامة ورود معلومات، لضابط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من مصادر سرية، تفيد قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى جلب جوهر الكوكايين، من دول أمريكا اللاتينية، ووصول المتهم الأول وبحوزته كمية من مخدر الكوكايين عن طريق ابتلاعها داخل أمعائه.

وتبين من التحقيقات أن المتهم يقم فى فندق سفير بالدقى، وعقب الحصول على إذن من النيابة العامة، وبمداهمة غرفة المتهم وبتفتيشها تم العثور على 23 واقى ذكرى بداخل كل منه مخدر الكوكايين.