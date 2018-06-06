بوينج: لن نسلم أى طائرات لإيران بموجب العقوبات الأمريكية

كتب أيمن رمضان - أ ف ب

أعلن متحدث باسم مجموعة بوينج الاربعاء إن الشركة لن تقوم بتسليم أى طائرات لايران بموجب العقوبات الأمريكية، بما يلغى صفقتين كبيرتين مع شركات خطوط ايرانية.

وقال المتحدث أنه لم يعد لبوينج رخصة لعقد صفقات بيع لإيران بموجب قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووى الايرانى عام 2015، وكانت بوينج قد أعلنت فى السابق أنها ستحترم السياسة الأمريكية تجاه إيران دون أن تعلق مباشرة على عمليات التسليم.

جدير بالذكر أن العقوبات الأميركية التى سيتم إعادة فرضها على إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي تستهدف قطاعات الطاقة والمواصلات والبنوك الإيرانية، لكنها تؤثر أيضا على الشركات الأجنبية التي لديها استثمارات أو تبيع بضائعها في إيران، والتي ستجد نفسها في مأزق تضطر فيه إلى الاختيار ما بين التعامل مع الولايات المتحدة أو مع إيران.

وكان من المفترض أن تبيع بيونج طائرات لإيران بمبلغ عشرين مليار دولار، إلا أنها أعلنت وقفها بموجب العقوبات الأمريكية.