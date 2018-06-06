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الأربعاء، 06 يونيو 2018 06:43 ص
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بوتين يشيد بترامب "الشجاع" بشأن اجتماعه المقرر مع زعيم كوريا الشمالية

الأربعاء، 06 يونيو 2018 05:23 ص
بوتين يشيد بترامب "الشجاع" بشأن اجتماعه المقرر مع زعيم كوريا الشمالية بوتين
(رويترز)
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ذكر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء أن قرار نظيره الأمريكى دونالد ترامب عقد اجتماع مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون "شجاع وناضج" وقال إنه يتوقع "نتيجة إيجابية" لهذا اللقاء.

وستنعقد القمة التاريخية يوم 12 يونيو بسنغافورة، فى أحدث تطور فى المسعى الدبلوماسى العالى المخاطر الذى تقوم به الولايات المتحدة للحد من برنامج بيونجيانج للأسلحة النووية.

وكان ترامب قال يوم الجمعة الماضى إنه سيجتمع مع كيم بعدما ألغى اللقاء فى بادئ الأمر، مستشهدا بما وصفه "بالعداء الصريح" من جانب كوريا الشمالية.

وقال بوتين فى مقابلة مع (تشاينا ميديا جروب) "لا أزال آمل أن ينعقد هذا الاجتماع- وهو قرار شجاع وناضج للغاية اتخذه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بأن تكون له اتصالات مباشرة مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون- ونتوقع جميعا نتيجة إيجابية".

ومن المقرر أن يشارك بوتين فى قمة منظمة شنغهاى للتعاون هذا الأسبوع.

وكان الرئيس الروسى قال الشهر الماضى إنه لا يجرى الإعداد فى الوقت الحالى لاجتماعه المقترح مع ترامب، مضيفا أن المشكلات تحيط به.

وقال ترامب فى مارس إنه سيلتقى قريبا مع بوتين، لكن منذ ذلك الحين تدهورت العلاقات المتوترة بالأساس بين واشنطن وموسكو بسبب الصراعات فى سوريا وتسميم جاسوس روسى سابق فى بريطانيا.

 


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