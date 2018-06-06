بوتين يتوقع من المنتخب الروسى "القتال" حتى النهاية فى كأس العالم

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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إنه يتوقع من منتخب بلاده "القتال" حتى النهاية فى كأس العالم، رغم اعترافه بأن ألمانيا وإسبانيا والأرجنتين والبرازيل هى المنتخبات الأوفر حظا للفوز بمونديال 2018.

وأضاف بوتين - فى تصريح نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الأربعاء أن "هناك الكثير من المرشحين للفوز خاصة الأرجنتين والبرازيل من أمريكا اللاتينية".



وتابع: "كما تعرفون فإن ألمانيا لعبت بشكل جيد فى كؤوس العالم السابقة، وإسبانيا تلعب أيضا كرة قدم جميلة بجودة عالية. وسيكون هناك بالتأكيد مرشحون آخرون كذلك. والفريق الأفضل سيفوز".

وأعرب الرئيس الروسى عن أمله بأن "يلعب المنتخب الروسى بشكل جيد ويظهر الاهتمام بالأسلوب الكروى الجميل والقتال حتى النهاية. ويجب هنا القول إنه للأسف فإن منتخبنا الوطنى لم يحقق الكثير فى الفترة الأخيرة".



وأكد بوتين أن روسيا - كبلد مضيف تسعى أولا وقبل كل شيء - إلى تنظيم كأس العالم بأفضل طريقة ممكنة وتوفير الأجواء الاحتفالية لملايين من مشجعى كرة القدم حول العالم حيث سيكون الإنجاز الأكبر للبلاد.