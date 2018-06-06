بوتين: مناورات واشنطن وسول لا تسهم فى تهدئة الوضع بشبه الجزيرة الكورية

موسكو (أ ش أ)

أعرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن أسف بلاده لاستمرار الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية فى إجراء مناورات عسكرية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات لا تسهم فى تهدئة الوضع فى شبه الجزيرة الكورية.

وقال بوتين - وفق ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الأربعاء، "من المؤسف أن شركاءنا فى الغرب والولايات المتحدة ولسوء الحظ بجمهورية كوريا الجنوبية، لم يتوقفوا عن إجراء مناوراتهم العسكرية التى لا تسهم فى الانفراج".

ويرى الرئيس الروسي، أن كوريا الشمالية اتخذت خطوات عملية نحو نزع الأسلحة النووية فى شبه الجزيرة الكورية، مشيرا إلى أن مطالبها بالضمانات الأمنية أمر طبيعى وتطويره يجب أن يصبح مرحلة من العمل المشترك.

وفى هذا السياق، قال بوتين "أعلنت، فى البداية [ كوريا الشمالية ] إنهاء اختبارات الصواريخ ثم أعلنت وقف التجارب النووية، علاوة على ذلك دمرت الآن، أحد أكبر الميادين لاختبار الأسلحة النووية كل هذا، بالطبع خطوات عملية نحو نزع السلاح النووى، وهذا هو هدفنا النهائى المشترك".

وقال الرئيس الروسى أن قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عقد اجتماع مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون "شجاع وناضج"، وأضاف أنه يتوقع "نتيجة إيجابية" لهذا اللقاء، الذى سينعقد فى 12 يونيو الجارى بسنغافورة، فى أحدث تطور فى المسعى الدبلوماسي، الذى تقوم به الولايات المتحدة للحد من برنامج بيونج يانج للأسلحة النووية.