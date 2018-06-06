بعد قضاء إجازته.."كريم بنزيما" يغادر الغردقة اليوم متوجها لفرنسا

البحر الأحمر - عماد عرفة

يغادر فى العاشرة من صباح اليوم الأربعاء،"كريم بنزيما" المهاجم الأول لنادى ريال مدريد الإٍسبانى، مدينة الغردقة بعد قضاء 3 أيام بها، متوجها إلى فرنسا بطائرة خاصة.

كان وصل بنزيما لمدينة الغردقة يوم الاثنين الماضى، لقضاء إجازته السنوية، بدعوة من رجل الأعمال كامل أبو على رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، بهدف تنشيط وترويج السياحة بالبحر الأحمر .

واستمتع كريم بنزيما، برحلتة فى مدينة الغردقة معبرا عن إعجابه الشديد لما شاهده من جمال الطبيعة فى الغردقة، مؤكدا على أنه سيكرر الزيارة مرة أخرى مع أسرته.

كما أكد بنزيما أنه سوف يدعو أصدقاءه ومعحبيه عبر صفحات السوشيال ميديا لزيارة مدينة الغردقة والاستمتاع برياضة الغوص فيها، لرؤية المناظر الخلابة ومشاهدة أسراب الدلافين وكذلك الشعاب المرجانية.

ومارس بنزيما كرة التنس بأحد فنادق الغردقة وكذلك التمارين الرياضية، وقام برحلة بحرية وأخرى غطس لجزيرة الحفتون بصحبة رحل الأعمال كامل أبو على، والتقط هناك عدة صور له وقام بنشرها على صفحتة الشخصية.

والتقى بنزيما محافظ البحر الأحمر، الذى أهداه مفتاح مدينة الغردقة كهدية تذكارية لزيارته لمدينة الغردقة، وطالبه بدعوة جمهورة لزيارة البحر الأحمر، وحضر بنزيما حفل عيد ميلاد " حمزة " نجل رجل الأعمال كامل أبو على، أمس الثلاثاء بأحد فنادق الغردقة للشهيرة.

من جانبه قال رجل الأعمال كامل أبو على، أن استضافة مهاجم الأول لنادى ريال مدريد " كريم بنزيما" بداية وليست نهاية لعملية الترويج السياحى لمصر، مؤكداً أن هناك نحوم أخرين سيحضرون افتتاح أحد الفنادق التر يملكها بمدينة مرسى علم فى سبتمبر المقبل .

وأضاف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى البحر الأحمر، فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أن اللاعب كريم بنزيما كان فى غاية السعادة عند قيامة برحلة بحرية لجزيرة الجفتون، ورحلة غطس لمشاهدة الشعاب المرجانية بالغردقة .

وأوضح كامل أبو على لـ" اليوم السابع" أن كريم بنزيما أكد أنه سوف يزور مصر هو وأسرته فى ديسمبر المقبل، موضحاً أنه نصحة بأن يستقل نايل كروز ما بين الأقصر وأسوان لمشاهدة مصر من نيلها العظيم.

وتابع:"عملية الترويج التى ينتهجها هدفها الأول ترويج السياحة المصرية بشكل عام والبحر الأحمر والغردقة بشكل خاص"، مؤكدا على أنها بداية ليست لها نهاية.

وأكد أبو على أن رحلة المهاجم الأول للنادى الملكى للمدينة كانت رائعة كما وصفها، أكد خلالها على ذهوله لما شاهده فى مدينة الغردقة، مؤكدا على أنه هو من وعد بالحضور فى ديسمبر المقبل مع أسرته وأولاده.

كما أكد أبو على أن بنزيما عقب وصوله من الرحلة البحرية بالجفتون، وتناوله الفطار، قام بلعب البلايستيشن بفريقة ريال مدريد.