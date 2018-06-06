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الأربعاء، 06 يونيو 2018 07:21 م
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برلمان العراق يقرر إعادة فرز الأصوات يدويا فى الانتخابات العامة

الأربعاء، 06 يونيو 2018 07:10 م
برلمان العراق يقرر إعادة فرز الأصوات يدويا فى الانتخابات العامة الانتخابات العراقيه
(رويترز)
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قال نائبان فى البرلمان العراقى إنه صوت اليوم الأربعاء لصالح قرار بإعادة فرز الأصوات يدويا فى الانتخابات البرلمانية التى جرت فى 12 من مايو وذلك بعد يوم من قول رئيس الوزراء إن الانتخابات شهدت "خروقات جسيمة".

ومن شأن هذا الإجراء عرقلة العملية المعقدة لتشكيل حكومة جديدة ووضع الحكومة والبرلمان فى مواجهة مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مما يزيد من الغموض السياسى فى العراق.

وصوت البرلمان لصالح تعديلات أُدخلت على قانون الانتخابات تجبر المفوضية على إعادة فرز الأصوات يدويا وهو ما كانت المفوضية ترفضه قبل ذلك.

كما قرر البرلمان تعليق عمل قيادة المفوضية وانتداب تسعة قضاة بدلا من أعضاء المفوضية الحاليين.

وقال النائبان على العلاق وخالد الأسدى لرويترز إن البرلمان ألغى كذلك نتائج الانتخابات فى الخارج وأصوات النازحين فى بعض المحافظات. واستبعد البرلمان كذلك استخدام أجهزة فرز الأصوات إلكترونيا فى المستقبل وهى الأجهزة التى قيل إنها كانت سببا فى كثير من الخروقات.

ورفض متحدث باسم مفوضية الانتخابات التعليق وقال إنه غير مخول بالحديث عن هذا الأمر إلى وسائل الإعلام.

وكان مجلس القضاء الأعلى العراقى قال قبل أيام إنه ليس بوسع أى محكمة إجبار المفوضية على إعادة فرز الأصوات يدويا بعدما نص القانون على استخدام الأجهزة الإلكترونية لفرز الأصوات.

وقال متحدث باسم المجلس لرويترز اليوم الأربعاء إن هذه العقبة لم تعد موجودة بعد تصويت البرلمان لصالح تعديل القانون.

 


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برلمان العراق

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الانتخابات العامة

الانتخابات العراقية




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