برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2018

نشرت بوابة الأزهر الاليكترونية نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية 2018، منذ قليل، ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة بإدخال رقم الجلوس

وكان قد أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، فى اعتماد نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية 2017/2018.



نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2018

وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية 81.03%، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان 151834 طالب وطالبة، تخلّف منهم 1257 طالبًا، وحضر منهم الامتحان 150878 طالب، وبلغ عدد الناجحين 122258 طالب.

فى حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 72.86%، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان 124959 طالب، تخلّف منهم 1406 طالب، وحضر منهم الامتحان 123553 طالبًا، وبلغ عدد الناجحين 90015 طالب.