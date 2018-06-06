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بدء الاجتماع الأسبوعى لحكومة تسيير الأعمال برئاسة المهندس شريف إسماعيل

الأربعاء، 06 يونيو 2018 11:19 ص
بدء الاجتماع الأسبوعى لحكومة تسيير الأعمال برئاسة المهندس شريف إسماعيل المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة المكلفة بتسيير الأعمال برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء المكلف بتسيير الأعمال، لحين تشكيل حكومة جديدة بعد تقديمه استقالته أمس الثلاثاء لرئيس الجمهورية.
 
يتناول الاجتماع مناقشة الأوضاع والملفات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.
 
وكانت الحكومة قد وافقت في اجتماع سابق لها على طلب هيئة قضايا الدولة بتعميم كتاب دورى على الجهات والمصالح الحكومية لمتابعة الأحكام المنشورة بشهر الإفلاس بالنسبة لمدينيها وتقديم طلبات بإدراج ديونها وفق أحكام القانون رقم 11 لسنة 2018، وذلك حفاظاً على حقوق تلك الجهات وحتى لا يسقط فى إقتضائه من المدينين.
 
وكان السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية  قد صرح بأن الرئيس كلف الحكومة بتسيير الأعمال والاستمرار فى أداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة.

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