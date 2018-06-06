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انقاذ 23 عامل إثر انفجار منجم بالصين

الأربعاء، 06 يونيو 2018 11:37 ص
انقاذ 23 عامل إثر انفجار منجم بالصين أحد المناجم بالصين - أرشيفية
أ ف ب
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تمكنت السلطات الصينية من انقاذ 23 عامل منجم، في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، غداة الانفجار الذي اسفر عن 11 قتيلا، ومفقودين اثنين، في منجم للحديد شمال شرق الصين، كما ذكرت وكالة انباء الصين الجديدة.

وأكدت الوكالة أن العمال سالمين بعد إخراجهم من بئر علقوا فيه جراء الانفجار الذي حطم مصعدا.

ولقي أحد عشر شخصا مصرعهم، واصيب تسعة آخرون، منهم خمسة في حالة خطرة، في الانفجار الذي وقع بعد ظهر الثلاثاء، عندما كان عمال مناجم ينزلون متفجرات الى بئر عمقها الف متر. وتستمر عمليات البحث عن العاملين المفقوديْن.

وكان التلفزيون الصيني ذكر في البدء ان الانفجار نجم عن شاحنة تنقل متفجرات أمام مدخل المنجم الذي تتولى ادارته مجموعة هيوامي المتفرعة من المجموعة الوطنية الصينية للفحم، والواقع في اقليم لياونينغ.

 

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