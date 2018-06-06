انطلاق عملية عسكرية لتعقب خلايا داعش شمال شرق محافظة ديالى العراقية

بغداد (أ ش أ)

أعلن قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوى اليوم الأربعاء، عن انطلاق عملية عسكرية لتعقب خلايا تنظيم "داعش" فى حوض حمرين شمال شرق محافظة ديالى العراقية.

وقال العزاوى ـ فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) ـ إن "قوات أمنية مشتركة مدعومة بطيران الجيش انطلقت اليوم من 3 محاور فى عملية عسكرية فى حوض حمرين 75كم شمال شرق بعقوبة لتعقب خلايا داعش".

وأضاف العزاوى أن "العملية تأتى فى إطار استراتيجية قيادة العمليات فى إنهاء أى أنشطة لخلايا داعش وتأمين المناطق بعد تمشيطها بشكل كامل".

وكانت قيادة عمليات ديالى شنت مؤخرا سلسلة عمليات واسعة فى مناطق عدة لتعقب "داعش" وحققت نتائج فى ضبط وتدمير مقراته.