انتحار عاطل داخل مركز أحداث الإسكندرية لمروره بحالة نفسية سيئة

الإسكندرية – أسماء على بدر

أقدم عاطل داخل مركز استقبال أحداث بالإسكندرية على الانتحار لمروره بحالة نفسية سيئة.

وأكدت مديرية أمن الإسكندرية فى اخطار رسمى اليوم الأربعاء، إن قسم شرطة العطارين تلقى بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين مركز استقبال الأحداث الكائن بمنطقة كوم الدكه - دائرة القسم، بقيام أحد المودعين بالانتحار شنقاً داخل غرفة الحجز، وبالإنتقال والفحص تبين وجود جثة "ك ض ك" 20 سنة بدون عمل مقيم قرية أحمد عرابي - دائرة قسم شرطة ثان العامرية المحكوم عليه فى القضية جنايات أحداث الإسكندرية " شروع فى سرقة بالإكراه" بالسجن لمدة 7 سنوات مُعلقة بنافذة غرفة الحجز ملفوف حول رقبته قطعة من القماش "إطار بطانية " يرتدى كامل ملابسه وبمناظرتها تبين وجود سحجات حول الرقبة.

وأيدت الواقعة 2 من المودعين بالحجز، وأضافا بأن المتوفى المذكور كان يمر بحالة نفسية سيئة خلال الفترة الأخيرة، نظراً لسخرية باقى المودعين منه لكونه شاذ جنسياً ولم يتهما أحد بالتسبب فى وفاته.

تم إخطار النيابة العامة وأمرت بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية ، وجارى إستدعاء أهليته وسؤالهم، و كُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة العطارين وتولت النيابة العامة التحقيق.