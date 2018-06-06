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انتحار طالبة بالصف الثالث الإعدادى فى البحيرة بسبب رسوبها فى الامتحانات

الأربعاء، 06 يونيو 2018 01:12 ص
انتحار طالبة بالصف الثالث الإعدادى فى البحيرة بسبب رسوبها فى الامتحانات جثة
البحيرة - جمال أبو الفضل وناصر جودة
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انتحرت طالبة بالصف الثالث الإعدادى، بسبب رسوبها فى الامتحانات وتناولت مادة سامة ما أدى لوفاتها بقرية أبوصمادة التابعة لمركز شرطة الدلنجات .
 
تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من  الرائد اسلام قطب رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات ، من المستشفى العام بوصول " ندى ر م " 14 سنة طالبة بالصف الثالث الإعدادى ومقيمة قرية أبوصمادة بدائرة المركز مصابه بإدعاء تناول مادة سامة وتوفيت عقب وصولها.
 
بسؤال والدها  "رمضان م  ا "مقيم بذات الناحية قرر بتناول ابنته، المتوفية قرص مبيد حشرى "خاص بتخزين الغلال" لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب رسوبها فى امتحانات نصف العام الدراسى ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.
 
وبتوقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتش الصحة أفاد بتقريره أن سبب الوفاة توقف بعضلة القلب نتيجة تناول مادة سامة ولا توجد بالوفاة شبة جنائية.
 
و تحرر المحضر رقم 5118 لسنة 2018 ادارى الدلنجات  وبالعرض على النيابة العامة قرر أحمد جمال وكيل النائب العام امانة سر محمديوسف انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

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