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انتحار شاب شنقا فى طما بسوهاج بسبب مروره بحالة نفسية سيئة

الأربعاء، 06 يونيو 2018 08:29 م
انتحار شاب شنقا فى طما بسوهاج بسبب مروره بحالة نفسية سيئة انتحار - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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شهدت قرية الرياينة المعلق دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، منذ قليل، انتحار شاب فى بداية العقد الثانى من العمر، باستخدام خرطوم مياه قام بربطه بمروحة المنزل، وذلك بسبب مروره بحالة نفسية سيئة.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من اللواء على الكاشف نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بانتحار شاب داخل منزله بدائرة مركز طما.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة العميد أحمد شمندى مأمور مركز شرطة طما المقدم هيثم الدكرونى رئيس مباحث المركز والرائد محمد عبدالسلام معاون أول مباحث المركز، وتبين من المعاينة والفحص وجود جثة تخص "ع. ص. م"21 سنة معلقة بخرطوم مياه بالمروحة الخاصة بمسكنه.

وأشارت التحريات أن المذكور قام بانتحار لمروره بحالة نفسية سيئة تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طما المركزى وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.


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