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اليوم.. سماع مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة 18 متهما بـ"فض اعتصام النهضة"

الأربعاء، 06 يونيو 2018 02:00 ص
اليوم.. سماع مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة 18 متهما بـ"فض اعتصام النهضة" محكمة -أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار سامح سليمان، سماع مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة 18 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية محمد السعيد.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.


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