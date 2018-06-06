اليوم.. سماع المرافعة باستئناف خالد على فى حكم حبسه بواقعة الفعل الفاضح

كتب سليم على

تستكمل اليوم الأربعاء، محكمة جنح مستأنف الدقى، نظر استئناف المحامى خالد على فى حكم حبسه 3 أشهر، لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام، ومن المقرر أن تستمع المحكمة للمرافعة.

صدر الحكم السابق برئاسة المستشار عماد الدرملى، وعضوية المستشارين شريف العسرة وأحمد أبو طالب، وطارق حمودة وسكرتارية محمود صابر.

وجاء فى تحقيقات نيابة الدقى أن المحامى خالد على قام بفعل فاضح خادش للحياء العام أثناء وجوده أمام مجلس الدولة، بأن أشار بحركة غير لائقة باستخدام يديه، فى 16 يناير العام الماضى.