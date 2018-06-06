video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 06 يونيو 2018 05:41 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

اليوم.. سماع المرافعة باستئناف خالد على فى حكم حبسه بواقعة الفعل الفاضح

الأربعاء، 06 يونيو 2018 04:00 ص
اليوم.. سماع المرافعة باستئناف خالد على فى حكم حبسه بواقعة الفعل الفاضح محكمة -أرشيفية
كتب سليم على
إضافة تعليق

تستكمل اليوم الأربعاء، محكمة جنح مستأنف الدقى، نظر استئناف المحامى خالد على فى حكم حبسه 3 أشهر، لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام، ومن المقرر أن تستمع المحكمة للمرافعة.

صدر الحكم السابق برئاسة المستشار عماد الدرملى، وعضوية المستشارين شريف العسرة وأحمد أبو طالب، وطارق حمودة وسكرتارية محمود صابر.

وجاء فى تحقيقات نيابة الدقى أن المحامى خالد على قام بفعل فاضح خادش للحياء العام أثناء وجوده أمام مجلس الدولة، بأن أشار بحركة غير لائقة باستخدام يديه، فى 16 يناير العام الماضى.


إضافة تعليق

أخبار الحوادث

استئناف

استئناف خالد على

المحكمة الإدارية

فعل فاضح

اخبار مصر

اخبار الحوادث اليوم




لا تفوتك
التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

"التموين" تواصل تكثيف طرح السلع فى المجمعات.. وتطرح كميات إضافية من الأسماك بعد زيادة الإقبال.. "المصيلحى" لـ"اليوم السابع": مستمرون فى عرض المنتجات بكميات كبيرة حتى بعد عيد الفطر.. ويؤكد: نعمل على ضبط الأسعار

"التموين" تواصل تكثيف طرح السلع فى المجمعات.. وتطرح كميات إضافية من الأسماك بعد زيادة الإقبال.. "المصيلحى" لـ"اليوم السابع": مستمرون فى عرض المنتجات بكميات كبيرة حتى بعد عيد الفطر.. ويؤكد: نعمل على ضبط الأسعار

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة