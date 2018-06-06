اليوم السابع: كيف هزم برنامج الرئيس شبح الانهيار الاقتصادى؟

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة، منها ملف يجيب عن سؤال "كيف هزم برنامج الرئيس شبح الانهيار الاقتصادى؟".





واقرأ أيضا فى اليوم السابع غدا..



كيف هزم برنامج الرئيس شبح الانهيار الاقتصادى؟.. بالأرقام.. مصر تسجل أعلى معدل نمو خلال 10 سنوات بنسبة 5.3 % وتستهدف نموا 8% عام 2022.. توجيه 58 مليار جنيه للتعليم والصحة.. و 10 مليارات لمحافظات جنوب الصعيد و 9 مليارات للتنمية المحلية.. تمويل 100 ألف مشروع صغير وإنشاء 200 حاضنة أعمال لتوفير 300 ألف فرصة عمل سنويا



السيسى: حريصون على تعزيز مختلف أطر التعاون الثنائى مع المملكة السعودية.. الرئيس يستقبل "قطان".. ويؤكد قوة العلاقات التاريخية بين البلدين.. واللقاء يبحث التعاون الثلاثى مع الدول الأفريقية





95% من عقارات مصر غير مسجلة.. حكومة تسيير الأعمال توافق على مشروع قانون السجل العينى وتحيله لمجلس الدولة.. وإسماعيل يوجه بتوسيع الحملات الإعلامية للتوعية بخطورة الزيادة السكانية.. ووزير الصحة: 16 مليون سيدة متزوجة فى فترة الإنجاب



"التعليم" تسعى لتقليل التظلمات على نتائج الثانوية.. الانتهاء من تصحيح "العربى" خلال الأسبوع المقبل وتقدير درجات المواد "غير المضافة" بعد العيد





"السكة الحديد": مفيش سوق سودا فى العيد



نواب البرلمان: السيسى صادق ويشعر بالمواطنين وواجه المشاكل بشجاعة.. عصام الفقى: "الرئيس عاوز يخلى مصر زى الدول المتقدمة".. ونحتاج لمزيد من العمل والتكاتف لاستكمال البناء





محافظ الإسكندرية: بدء التشغيل التجريبى لمشروع كوبرى سيدى كرير بتكلفة 120 مليون جنيه



التموين" تستعد لعيد الفطر بالكعك والبسكويت.. طرح 22 طن كعك وبسكويت بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 30 ٪.. والمصيلحى: جميع السلع متوفرة





الإفراج عن 712 سجيناً بموجب عفو رئاسى



جامعة السويس: عزل "منى برنس" رسمياً بسبب فيديوهات الرقص





إيران تطلق بالون اختبار "نووى" لأوروبا.. خامنئى يقرر زيادة تخصيب اليورانيوم و"الطاقة الذرية الإيرانية" تبلغ الوكالة الدولية.. والمرشد يغازل الشباب بخطاب باللغة العربية



إزالة عقار آيل للسقوط قبل انهياره على السكان فى طنطا.. المحافظة تنقذ الأهالى من كارثة إنسانية وتهدم العقار بـ "الونش" وتخلى 3 منازل.. وكردون أمنى بمحيط المنزل





مصر للطيران تسير 19 رحلة إضافية شارتر لنقل 3000 مشجع إلى روسيا



الجيش الليبى يسيطر على مناطق جديدة فى درنة





أكرم القصاص يكتب: مسلسلات خفة اليد الجمهور مش عاوز كده



بعثة الفراعنة تعود.. اختبار طبى يحدد موقف صلاح من مباراة أورجواى السبت