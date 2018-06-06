اليمن يطالب أمريكا بالتعاون لانهاء أى محاولات لتكوين ‏"حزب الله" جديد

(أ ش أ)

طالب وزير الخارجية اليمنى خالد اليماني، الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة التعاون لإنهاء أى محاولات لتكوين حزب الله جديد فى اليمن لتهديد أمنه وأمن ‏المنطقة.‏

وأكد اليماني، خلال لقائه فى مدينة الرياض، السفير الأمريكى لدى اليمن ماثيو تويلر، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، أهمية ‏استمرار دعم جميع الشركاء، والدول الراعية للتسوية السياسية السلمية فى اليمن، لجهود ‏المبعوث الأممى للخروج بحل سياسى عادل ومستدام للأزمة فى اليمن.‏

وأشار إلى أهمية تضافر الجهود لوقف ‏المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، والتى "لن تتحقق إلا بتوفير الدعم الإنسانى ووصول ‏الإغاثة إلى مستحقيها وإنهاء أسباب المعاناة الأساسى المتمثل بالانقلاب على الدولة ‏ومؤسساتها الشرعية"، مجددًا التأكيد على موقف الحكومة الشرعية المؤيد للموقف الأمريكى تجاه ‏النظام الإيرانى والرافض لتدخلاته وأجندته العبثية فى المنطقة.‏

من جهته، قال السفير الأمريكي، إن حكومة بلاده ستعمل مع الحكومة اليمنية والمبعوث ‏الأممى الخاص باليمن وجميع الشركاء لتحقيق الهدف المشترك فى استعادة الدولة الشرعية ‏وضمان أمن واستقرار اليمن والمنطقة.‏