اليمن يطالب أمريكا بالتعاون لانهاء أى محاولات لتكوين ‏"حزب الله" جديد

طالب وزير الخارجية اليمنى خالد اليماني، الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة التعاون لإنهاء أى محاولات لتكوين حزب الله جديد فى اليمن لتهديد أمنه وأمن المنطقة.
وأكد اليماني، خلال لقائه فى مدينة الرياض، السفير الأمريكى لدى اليمن ماثيو تويلر، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، أهمية استمرار دعم جميع الشركاء، والدول الراعية للتسوية السياسية السلمية فى اليمن، لجهود المبعوث الأممى للخروج بحل سياسى عادل ومستدام للأزمة فى اليمن.
وأشار إلى أهمية تضافر الجهود لوقف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، والتى "لن تتحقق إلا بتوفير الدعم الإنسانى ووصول الإغاثة إلى مستحقيها وإنهاء أسباب المعاناة الأساسى المتمثل بالانقلاب على الدولة ومؤسساتها الشرعية"، مجددًا التأكيد على موقف الحكومة الشرعية المؤيد للموقف الأمريكى تجاه النظام الإيرانى والرافض لتدخلاته وأجندته العبثية فى المنطقة.
من جهته، قال السفير الأمريكي، إن حكومة بلاده ستعمل مع الحكومة اليمنية والمبعوث الأممى الخاص باليمن وجميع الشركاء لتحقيق الهدف المشترك فى استعادة الدولة الشرعية وضمان أمن واستقرار اليمن والمنطقة.
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