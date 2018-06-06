"الوطنية للصحافة": بدل التكنولوجيا للصحفيين سيرد من المالية الأحد المقبل

أكدت الهيئة الوطنية للصحافة، أنه من المقرر صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين عن شهر يونيو 2018 ابتداء من الأحد القادم للصحف القومية.

وأضافت الهيئة الوطنية للصحافة فى بيان لها، أنه يتم صرف بدل شهرى يوليو وأغسطس عند ورود الإتاحة المالية من وزارة المالية، وأنه جرت العادة فى السنوات السابقة على صرف البدل "يوليو وأغسطس" فى شهر أغسطس.