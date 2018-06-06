"الوطنية للصحافة": بدل التكنولوجيا للصحفيين سيرد من المالية الأحد المقبل

أكدت الهيئة الوطنية للصحافة، أنه من المقرر صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين عن شهر يونيو 2018 ابتداء من الأحد القادم للصحف القومية.
وأضافت الهيئة الوطنية للصحافة فى بيان لها، أنه يتم صرف بدل شهرى يوليو وأغسطس عند ورود الإتاحة المالية من وزارة المالية، وأنه جرت العادة فى السنوات السابقة على صرف البدل "يوليو وأغسطس" فى شهر أغسطس.
وقد أكد محمد شبانه أمين الصندوق بنقابة الصحفيين، أنه سيتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر يونيو، لأعضاء النقابة الثلاثاء المقبل، وذلك بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك.
وأضاف محمد شبانة أمين الصندوق بنقابة الصحفيين فى تصريحات له، أن مجلس نقابة الصحفيين يحرص دائما على توفير جميع التسهيلات للصحفيين وعلى صرف بدل التدريب والتكنولوجيا لأعضاء النقابة فى موعده.
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