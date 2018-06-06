video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 06 يونيو 2018 05:07 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

"الوطنية للصحافة": بدل التكنولوجيا للصحفيين سيرد من المالية الأحد المقبل

الأربعاء، 06 يونيو 2018 04:35 م
"الوطنية للصحافة": بدل التكنولوجيا للصحفيين سيرد من المالية الأحد المقبل كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
كتب محمد السيد
إضافة تعليق
أكدت الهيئة الوطنية للصحافة، أنه من المقرر صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين عن شهر يونيو 2018 ابتداء من الأحد القادم للصحف القومية.
 
وأضافت الهيئة الوطنية للصحافة فى بيان لها، أنه يتم صرف بدل شهرى يوليو وأغسطس عند ورود الإتاحة المالية من وزارة المالية، وأنه جرت العادة فى السنوات السابقة على صرف البدل "يوليو وأغسطس" فى شهر أغسطس.

وقد أكد محمد شبانه أمين الصندوق بنقابة الصحفيين، أنه سيتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر يونيو، لأعضاء النقابة الثلاثاء المقبل، وذلك بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك.

وأضاف محمد شبانة أمين الصندوق بنقابة الصحفيين فى تصريحات له، أن مجلس نقابة الصحفيين يحرص دائما على توفير جميع التسهيلات للصحفيين وعلى صرف بدل التدريب والتكنولوجيا لأعضاء النقابة فى موعده.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الوطنية للصحافة": الدستور يؤكد استقلال الهيئة والقانون يحظر التدخل بشئونها

الهيئة الوطنية للصحافة تدعو لمقاطعة "روسيا اليوم": تتعمد الإساءة لمصر

"الوطنية للصحافة" تنعى خالد محى الدين وتصف مسيرته بالنبراس للوطن

الهيئة الوطنية للصحافة

كرم جبر

اخبار مصر

الصحفيين

اخر الاخبار




لا تفوتك
"دفاع البرلمان": عزمى بشاره أداة إعلامية بيد قطر لتنفيذ أجندات تدعم الإرهاب

"دفاع البرلمان": عزمى بشاره أداة إعلامية بيد قطر لتنفيذ أجندات تدعم الإرهاب

سواريز: منتخب مصر المنافس الأقوى لنا فى المجموعة الأولى

سواريز: منتخب مصر المنافس الأقوى لنا فى المجموعة الأولى

دفتر أحوال المواطن.. استغاثة أهالى قرية مشال بالغربية من حرق القمامة.. قارئ ينوه عن تغيب طفل بمركز أبو كبير بالشرقية منذ 4 أيام.. وأهالى الجزيرة المستجدة بسوهاج يطالبون بـ"عبارة" ومدرسة ومحطة مياه

دفتر أحوال المواطن.. استغاثة أهالى قرية مشال بالغربية من حرق القمامة.. قارئ ينوه عن تغيب طفل بمركز أبو كبير بالشرقية منذ 4 أيام.. وأهالى الجزيرة المستجدة بسوهاج يطالبون بـ"عبارة" ومدرسة ومحطة مياه

حصاد عام من المقاطعة العربية.. الدوحة باعت الجماعة الإرهابية و زلة لسان فضحت وزير خارجيتها.. قنوات الجماعة فى تركيا فى خدمة قطر وقيادتها.. ومحمد بن عبد الرحمن وصف الاخوان بالتطرف ..ومسئول قطرى تبرأ منهم

حصاد عام من المقاطعة العربية.. الدوحة باعت الجماعة الإرهابية و زلة لسان فضحت وزير خارجيتها.. قنوات الجماعة فى تركيا فى خدمة قطر وقيادتها.. ومحمد بن عبد الرحمن وصف الاخوان بالتطرف ..ومسئول قطرى تبرأ منهم

موعد مباراة مصر وبلجيكا والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر وبلجيكا والقنوات الناقلة

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة