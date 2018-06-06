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الأربعاء، 06 يونيو 2018 02:47 ص
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"الوساطة التأمينية" تطلب ماكينات إصدار إلكترونى لوثائق التأمين الإجبارى

الأربعاء، 06 يونيو 2018 02:00 ص
"الوساطة التأمينية" تطلب ماكينات إصدار إلكترونى لوثائق التأمين الإجبارى ماكينات صرف الى
كتب : حسام الشقويرى
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طالبت جمعية المستقبل لنشر وتطوير الوساطة التأمينية، بضرورة توفير ماكينات إصدار إلكترونى لوثائق التأمين الإجبارى بالمطارات ووحدات المرور، على أن تعمل من خلال نظام متكامل يربط ما بين شركة التأمين والعميل وجهة الإصدار فى شبكة إلكترونية واحدة، تتيح تنفيذ عملية الإصدار والحصول على الوثيقة بطريقة الكترونية بغرض تيسير الحصول على الخدمة، أسوة بما يحدث فى كثير من دول العالم وخاصة بعد إعلان هيئة الرقابة المالية عن دراسة ضوابط جديدة، تسمح لشركات التأمين بالتحالف مع شركات الدفع الإكترونى، لإصدار وثائق التأمين من خلال فروعها.

وأضاف عبد الخالق عمر رئيس الجمعية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يجب النظر بجدية نحو تطبيق "ميكنة" إصدار الوثائق الإجبارية، لافتا إلى أن التعاون مع شركات الدفع الإلكترونى لإصدار وثائق التأمين لا يعد خطوة حقيقية نحو تحديث عمل القطاع باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة .

وأوضح عمر أن إصدار الوثائق عن طريق تلك الشركات سوف يساهم فى زيادة عوائد دخل شركات الوساطة التأمينية العاملة فى هذا النشاط، بالإضافة إلى استخدام البيانات المتاحة عن العملاء فى تسويق تغطيات تأمينية أخرى وخاصة فرع تكميلى السيارات.


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