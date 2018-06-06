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النيابة تواصل تحقيقاتها حول العثور على جثة طفل بالبدرشين وتطلب تقرير الطب الشرعى

الأربعاء، 06 يونيو 2018 08:59 م
النيابة تواصل تحقيقاتها حول العثور على جثة طفل بالبدرشين وتطلب تقرير الطب الشرعى جثة- أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها فى واقعة العثور على طفل مقتولاً بقرية الشوبك الغربى التابعة لمركز البدرشين بجنوب الجيزة، للوقوف على ظروف وملابسات وفاته، بعدما صرحت فى وقت سابق بتشريح جثمانه، وطلبت تقرير الطب الشرعى لتحديد أسباب وكيفية الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، أن المجنى عليه يدعى "سعيد" ويبلغ من العمر 12 عامًا، وأنه عثر عليه مقتولاً بجوار مستودع الغاز بمنطقة الجزيرة التابعة لقرية "الشوبك"، عقب اختفائه بساعة من منزله، وأنه لم يتم العثور معه على أى أوراق تشير إلى هويته، وبالتحرى تم التوصل لأهليته، وتبين أنهم من ذات القرية التى عثر عليه بداخلها.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجنى عليه، أنه مصاب بعدة طعنات نافذة أدت إلى وفاته، بينهم طعنتان واحدة فى منطقة الرقبة والأخرى فى منطقة البطن، وعليه صدر قرار النيابة بالتشريح، وطلبت تقرير الطب الشرعى حول الوفاة؛ لبيان أسبابها بشكل مفصل.

 


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