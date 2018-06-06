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الأربعاء، 06 يونيو 2018 03:28 م
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"النقل العام": زيادة عدد الأتوبيسات المزودة بالـgbs لـ600 أتوبيس بالقاهرة

الأربعاء، 06 يونيو 2018 01:54 م
"النقل العام": زيادة عدد الأتوبيسات المزودة بالـgbs لـ600 أتوبيس بالقاهرة المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
ماجد تمراز _ سيد الخلفاوى
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أكد اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن عدد الأتوبيسات التى تم دعمها بمنظومة الـ gbs، وصلت إلى 600 أتوبيس من إجمالى 3000 أتوبيس تابعين لأسطول هيئة النقل العام بالقاهرة، مشيراً إلى أنه قبل حلول عيد الفطر المبارك، سيصل عدد الأتوبيسات التى سيتم دعمها بتلك المنظومة، إلى 1400 أتوبيس.

وكان اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، قد أعلن أنه سيتم توفير خدمات خاصة طوال أيام العيد، وعددها 34 خطا، بإجمالى 130 أتوبيسا، سيتم توجيههم للمدن الرئيسية التى يزداد الإقبال عليها فى العيد والأماكن السياحية والأثرية، بالإضافة إلى 1200 مينى باص تابعين لشركات النقل الجماعى، للعمل بالتوازى مع هيئة النقل العام.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، خلال اجتماع المجلس التنفيذى بديوان محافظة القاهرة، أنه سيكون هناك تواجد مستمر لمراقبى الهيئة على الخطوط التى تعمل خلال العيد، لرصد الكثافات، والعمل على دعم الخطوط التى بها كثافة، بأتوبيسات إضافية.


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