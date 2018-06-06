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"النصر للتعدين": دراسات فنية لإنشاء مصنع لإنتاج حمض الفوسفوريك بأسوان

الأربعاء، 06 يونيو 2018 09:00 ص
"النصر للتعدين": دراسات فنية لإنشاء مصنع لإنتاج حمض الفوسفوريك بأسوان الدكتور شريف سوسة رئيس مجلس إدارة شركة النصر للتعدين
كتب أحمد أبو حجر
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كشف الدكتور شريف سوسة رئيس مجلس إدارة شركة النصر للتعدين، عن بدء الشركة فى تنفيذ عدد من الدراسات الفنية للبدء فى إنشاء مصنع لإنتاج حمض الفوسفوريك يقام بمدينة أسوان، قائلا: نأمل فى الانتهاء من الدراسات قبل نهاية العام الجارى.

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الطاقة الإنتاجية المصنع الجديد ستتراوح ما بين 150-200 ألف طن سنويا، ويستوعب نحو 3000 عامل بشكل مباشر وغير مباشر.

وأشار رئيس شركة النصر للتعدين أن إقامة هذا المصنع تأتى للاستفادة من مخزونات خام الفوسفات منخفضة الجودة والتى يبلغ كمياتها نحو 5 ملايين طن وهو ما يعد مخزونا راكد، سيكون الحل الأفضل له هو التصنيع لزيادة الموارد المالية للشركة، بالإضافة إلى امتصاص نسبة كبيرة من البطالة بقرى محافظات الصعيد وهو الهدف الأهم لنا.

وتعد شركة النصر للتعدين شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية والتعدينية التى تتبع لوزارة قطاع الأعمال العام.

كان الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ورئيس الجمعية العامة لشركة النصر للتعدين قد اصدر قرار نهاية شهر مارس الماضى بتكليف الدكتور جيولوجى شريف سوسة بالقيام بمهام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النصر للتعدين اعتبارًا من 1-4-2018.


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شريف سوسه

حمض الفوسفوريك

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