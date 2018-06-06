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المقاومة اليمنية تتصدى لهجوم من قبل عناصر الحوثى فى منطقة "الجاح" بالحديدة

الأربعاء، 06 يونيو 2018 08:44 ص
المقاومة اليمنية تتصدى لهجوم من قبل عناصر الحوثى فى منطقة "الجاح" بالحديدة الجيش اليمنى ـ صورة أرشيفية
عدن(أ ش أ)
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تصدت المقاومة اليمنية المشتركة لهجوم من قبل ميليشيات الحوثى فى منطقة "الجاح" بمحافظة "الحديدة" على الساحل الغربى للبلاد.

ورجحت مصادر المقاومة، طبقا لقناة سكاى نيوز اليوم الأربعاء، سقوط قتلى وجرحى فى صفوف الحوثى عند تصدى المقاومة للهجوم.

وقد أكدت مصادر عسكرية أن الضربات النوعية للتحالف ساهمت فى إنهاك القدرات العسكرية للميليشيات الحوثية و تشتيت صفوفها، فيما عززت عمليات قوات المقاومة التقدم لتقترب أكثر فأكثر من مطار الحديدة، الذى بات على بعد بضعة كيلومترات.

 


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