المطار يجرى عملية صيانة على 34 بوابة داخل صالة 1 الأسبوع المقبل

كتبت رحاب نبيل

كشفت مصادر بمطار القاهرة الدولي، أن المطار سيجرى عملية صيانة لبوابات السيور داخل صالة السفر والوصول بصالة 1 بالمطار بداية من الأسبوع المقبل.

وأضافت المصادر فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء، أنه سيتم عمل إحلال وتجديد وصيانة عدد 34 بوابة، داخل صالة 1 بالمطار، وذلك ضمن عمليات الصيانة الدورية الذى يجريها المطار باستمرار داخل صالات السفر والوصول.

وأكدت المصادر، أن عمليات الاحلال والتجديد من المقرر أن تجرى بداية الاسبوع المقبل، فى الاوقات ذات الكثافة الاقل فى تشغيل الرحلات داخل الصالة، حتى لا تؤثر على سير الحركة داخل صالات السفر والوصول.