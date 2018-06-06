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المجلس الأعلى للإعلام يقبل استقالة خالد توحيد بعد تعيينه رئيسا لقناة الأهلى

الأربعاء، 06 يونيو 2018 03:20 م
المجلس الأعلى للإعلام يقبل استقالة خالد توحيد بعد تعيينه رئيسا لقناة الأهلى الناقد الرياضي خالد توحيد
كتب محمد السيد
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وافقت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضى التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على طلب الاستقالة، الذى تقدم به الناقد الرياضى خالد توحيد بعد تعيينه رئيسا لقناة الأهلى.
 
وقال فهمى عمر رئيس اللجنة، إن الناقد الرياضى خالد توحيد قد تقدم بهذه الاستقالة دليل لشبهة تعارض المصالح والتزاما بالمبادئ التى تعمل بها اللجنة فى ضبط وتطوير أداء الإعلام الرياضى.
 
وذكر عمر فى بيان له، أن اللجنة تشيد بما قدمه خالد توحيد من جهد وفكر طوال الأشهر الثمانية الماضية وتتقدم له بالتهنئة على ثقة مجلس إدارة النادى الأهلى، وأن اللجنة تتمنى له التوفيق فى مهمته وهى على ثقة بأنه قادر على تقديم نموذج مشرف الإعلام الرياضى يحقق الأهداف التى تسعى اللجنة إلى تحقيقها منذ إنشائها.

 


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