الليلة.. قمر رمضان فى التربيع الأخير بسماء الوطن العربى فى "مشهد بديع"

كتب محمود راغب

يصل قمر شهر رمضان المبارك للحظة التربيع الأخير، اليوم الأربعاء، 6 يونيو 2018 عند الساعة (6: 31 مساءً بتوقيت غرينتش)، ويكون بذلك قطع ثلاثة أرباع مداره حول الأرض خلال الشهر.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه سوف يشرق قمر التربيع الأخير بسماء المنطقة العربية عند منتصف الليل ويبقى مشاهدا إلى أن يغرب ظهر الخميس حسب التوقيت المحلى.

وتابعت أنه سيكون من أجمل المناظر رصد القمر عاليا فى قبة السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس مع خلفية السماء الزرقاء.

وأشارت إلى أنه من المعروف أن القمر يدور حول الارض مرة كل اربعة اسابيع وتكون النتيجة دورة أطواره من المحاق و التربيع الاول مرورا بالأحدب المتزايد ثم البدر المكتمل وبعد ذلك الاحدب المتناقص ثم التربيع الاخير ويعود إلى المحاق مره كل 29.5 يوم، وهذه الحركة تعنى ايضا بان القمر يتحرك سريعا عبر السماء، فمن ليلة إلى الليلة التالية يقطع القمر اكثر من 12 درجة، وهذا يجعل القمر يشرق ويغرب متأخرا بحوالى الساعة كل يوم .

وتعتبر فترة التربيع الأخير حيث يظهر نصف القمر ونصفه الأخر مظلم الوقت المثالى لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائى العينية أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذى يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطى منظرا ثلاثى الأبعاد وهى فرصة مثالية للرصد والتصوير الفوتواغرافى.