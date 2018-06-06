"القومية للأنفاق" تقبل 3 تحالفات عالمية للإشراف على مشروع "ترام الرمل"

قررت لجنة البت الرئيسية بالهيئة القومية للأنفاق، القبول الفنى لـ 3 عروض مشاركة بالمناقصة العالمية المحدودة التى طرحتها الهيئة لاختيار استشارى مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية الممتد بطول13.7 كم.

وشمل قرار لجنة البت بالهيئة القومية للأنفاق القبول الفنى للعروض المقدمة من ثلاثة تحالفات استشارية فرنسية مصرية مع رفض عرض مقدم من تحالف أسبانى فرنسى مصرى لعدم مطابقته للمواصفات.

وقالت مصادر لـ"اليوم السابع" إن الهيئة ستبدأ مباشرة فى فتح المظاريف المالية للعروض المقبولة فنيا لاختيار العرض الأقل تكلفة مالية، متوقعة تحديد العرض الفائز بالمناقصة للقيام بالأعمال الاستشارية والإشراف على تنفيذ المشروع خلال أيام.

يذكر أن الهيئة القومية للأنفاق تستهدف تحويل ترام الرمل الممتد إلى قطار مكهرب مماثلاً للخط الأول لمترو القاهرة الكبرى، والمكتب الاستشارى الذى سيفوز بالمناقصة سيتولى الأعمال الاستشارية للمشروع وسيشارك الهيئة فى إعداد التصميمات والدراسات الخاصة بتنفيذ المشروع، الذى تصل تكلفته إلى 360 مليون يورو.