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القومى للمرأة يستقبل مجموعة من طلاب الدراسات العليا بالجامعة الأمريكية

الأربعاء، 06 يونيو 2018 02:10 م
القومى للمرأة يستقبل مجموعة من طلاب الدراسات العليا بالجامعة الأمريكية مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب
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استقبل المجلس القومى للمرأة، عدداً من طلاب الدراسات العليا بالجامعة الأمريكية للتعرف على أنشطة المجلس وجهوده فى مجال تمكين المرأة المصرية فى جميع المجالات، وأهم الإنجازات التى حققتها خلال الفترة الماضية.
 
واستعرضت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، استراتيجية تمكين المرأة 2030 التى تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وأعلنها وثيقة عمل وطنية لتمكين المرأة المصرية خلال الأعوام القادمة، وتعد مصر أول دولة فى العالم تطلق استراتيجية لتمكين المرأة  منبثقة من استراتيجة مصر لتنمية المستدامة 2030، وهى تطبيق لما جاء في دستور 2014.

وأوضحت مرسى أن الاستراتيجية تبنت تعريف لتمكين المرأة يتضمن خمس عناصر أساسية هى ثقة المرأة فى قدراتها، وإتاحة فرص متعددة لها ومنحها الحق فى الاختيار، وضمان وصول المرأة للموارد، وإتاحة الفرصة للمرأة لتحديد مصيرها، وقدرة المرأة على التأثير إيجابيا للتغيير الاجتماعى ، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تتضمن تمكين المرأة في خمس محاور أساسية  هى المحورالاقتصادى والاجتماعى والسياسي والحماية، بالإضافة إلى محور التشريعات والثقافة.

وأشارت الدكتورة مايا مرسى، أن المجلس يقوم بوضع السياسات التى تساعد فى تحسين وضع المرأة الذى سيعود بالنفع على الأسرة كلها، مشيرة إلى أن المجلس وصل  فى الفترة من مارس 2017 إلى مارس 2018  إلى 4 مليون سيدة مستفيدة بزيادة 263%عن عام 2016 ، كما تم إطلاق برنامج " معاً لنبقى " للمتزوجين حديثاً وللمقبلين على الزواج، الذى استفاد منه عدد كبير من الشباب تم تدريبهم على كيفية تكوين أسرة مترابطة ومتماسكة، وكيفية دعم الزوجين كل منهم للآخر.


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