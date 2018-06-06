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الأربعاء، 06 يونيو 2018 09:46 ص
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القضاء الفرنسى يعلق التحقيق مع وزير داخلية ساركوزى بشأن قضية التمويل الليبى

الأربعاء، 06 يونيو 2018 09:26 ص
القضاء الفرنسى يعلق التحقيق مع وزير داخلية ساركوزى بشأن قضية التمويل الليبى وزير الداخلية الفرنسى السابق كلود جيان
أ ف ب
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استمع قضاة التحقيق فى محكمة باريس، الثلاثاء، لوزير الداخلية الفرنسى السابق كلود جيان، فى إطار تحقيقاتهم حول الاتهامات بتمويل ليبى للحملة الرئاسية لنيكولا ساركوزى فى 2017، فى جلسة علقت مساء.

وغادر "جيان"، الذى وصل صباح الثلاثاء، إلى محكمة باريس مع محاميه، المكان مساء الثلاثاء، بدون أن يدلى بأى تصريح حول نتائج جلسة الاستماع هذه، كما ذكرت صحفية من وكالة فرانس برس، فيما قال مصدر قضائى إن الاستماع إلى الأمين العام السابق للرئاسة فى عهد ساركوزى (2007-2012)، علقت بدون أن يضيف أى تفاصيل.

وهذا الاستجواب الذى يجرى فى مكتب القضاة سيرج تورنير واود بوريسى وكليمان ايربو، هو الأول منذ اتهامه فى السابع من مارس بتبييض أموال فى إطار تهرب ضريبى منظم، نظرا لتحويل 500 ألف يورو مشبوهة إلى حسابه، ويفترض أن يرد المدير السابق لحملة ساركوزى، الذى يبلغ من العمر 73 عاما على أسئلة القضاة بعد اتهام ساركوزى فى مارس "بالارتشاء" و"التستر على اختلاس أموال عامة ليبية" و"تمويل حملة انتخابية بطريقة غير شرعية"، إلى جانب تهمة "التواطؤ" التى وجهت إليه بصفته مسئول الخزانة فى الحملة.


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