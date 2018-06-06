القبض على 4 عاطلين بحوزتهم كمية من الهيروين والحشيش بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة من ضبط 4 عاطلين بحوزتهم 46 تذكرة هيروين، و31 قطعة حشيش وسلاحين ناريين بدمنهور.

وكانت معلومات قد وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة دمنهور برئاسة المقدم حسن قاسم، مفادها قيام كل من "عبد الحميد .ا.ع" 37 سنة عاطل، ومقيم بشارع الإخلاص بدائرة القسم، و"كريم .م.ق" 29 سنة عاطل ومقيم شارع معهد القراءات بدائرة القسم، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة متخذين من مدينة دمنهور مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمان بأماكن ترددهما بعدة مأموريات، أسفرت عن ضبطهما حال مزاولتهما نشاطهما الإجرامى بمدينة دمنهور أثناء استقلالهما سيارة قيادة الأول وبحوزتهما 46 تذكرة لمسحوق الهيروين المخدر تزن 50 جرام تقريباً، ومبلغ 1900 جنيهًا، وهاتف محمول ، فرد خرطوش عيار 12 مم محلى الصنع وطلقة من ذات العيار.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، المبلغ المالى من متحصلات البيع ، الهاتف المحمول للاتصال بعملائهما وأضاف الأول بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع والسيارة للترويج وتحرر المحضر اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشة المتهمان وفحص أبعاد نشاطهما الإجرامى.

كما تم ضبط "أحمد .م.ت" 38 سنة عاطل ومقيم صلاح الدين بدائرة القسم، و"هادى .ف.ا" 36 سنة عاطل ومقيم ميدان الساعة بدائرة القسم وبحوزتهما 31 قطعة لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 240 جرام، ومبلغ 680 جنيهًا، وفرد خرطوش عيار 12 مم محلى الصنع و2 طلقة من ذات العيار، وهاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما، وأضاف الثانى بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وتحرر المحضر اللازم.