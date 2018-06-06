القبض على مسجل خطر بحوزته فرد خرطوش وطلقات بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة قويسنا بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر الغير مرخصة من القبض على مسجل خطر بحوزته فرد خرطوش وطلقات بدائرة المركز بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، بتمكن وحدة مباحث مركز شرطة قويسنا بالإشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر الغير مرخصة من ضبط "م ع ع" مسجل شقى خطر سرقات عامة ومقيم دائرة المركز وبحوزته فرد خرطوش عيار 12 مم محلى الصنع و 5 طلقات من ذات العيار ومسدس صوت معدل بالخزينة فارغة.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن الضبط المحضر اللازم.