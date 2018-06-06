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القبض على متهم بسرقة متجر هواتف محمولة بالمنيا

الأربعاء، 06 يونيو 2018 11:15 ص
القبض على متهم بسرقة متجر هواتف محمولة بالمنيا حبس - ارشيفية
المنيا- فريق المحافظات
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بالتنسيق مع مباحث قسم المنيا، من ضبط متهم بسرقة متجر لبيع الهواتف المحمولة .
 
تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارا يفيد ورود معلومات أكدتها تحريات ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنيا، مفادها قيام المدعو "محمود خ ج" 24 سنة، عاطل ومقيم دائرة قسم المنيا، السابق اتهامه فى عدد 8 قضايا ( سرقة متجر – سرقة مسكن – ضرب – سلاح – مقاومة سلطات )، بأنه وراء ارتكاب سرقة متجر لبيع الهواتف المحمولة دائرة القسم.
 
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بمسكنه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بصحتها، وبإرشاده تم ضبط عدد (26) هاتف محمول مختلف الأنواع، وعدد 326 كارت شحن فئات نقدية مختلفة داخل مسكنه، بعرض المضبوطات على المجنى عليه تعرف عليها واقر بأنها ذات المبلغ بسرقتها.
 
بالعرض على مدير الأمن، وجه بالتحفظ على المتهم والمضبوطات، والعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
 
 

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