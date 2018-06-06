القبض على عاطل بحوزته كمية من الهيروين خلال حملة أمنية فى البحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، من القبض على عاطل بحوزته 9 لفافات لمسحوق الهيروين بدمنهور.

ورد لمركز شرطة دمنهور المحضر المحرر بمعرفة ضباط الإدارة العامه لمكافحة المخدرات "منطقة غرب الدلتا" يتضمن ما ورد من معلومات لضباط الإدارة عن قيام "محمد .م.م" 29 سنة عاطل بالاتجار فى المواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط الإداره بالاشتراك وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دمنهور استهدفت المتهم المذكور بمحل إقامته وأماكن تردده، أسفرت عن ضبطه حال استقلاله سيارة ملاكى بناحية عزبة ناصر بدائرة المركز وبحوزته 9 لفافات لمسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 180 جرام ، مبلغ 350 جنيها وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه.