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الأربعاء، 06 يونيو 2018 01:33 م
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القبض على عاطل بحوزته سلاحا ناريا فى الإسماعيلية

الأربعاء، 06 يونيو 2018 11:53 ص
القبض على عاطل بحوزته سلاحا ناريا فى الإسماعيلية بندقيه خرطوش -ارشيفيه
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز الإسماعيلية من القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش" و2 طلقة من ذات العيار بقصد الدفاع عن النفس.

وكان  اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز، مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز الإسماعيلية ومعاونيه القبض على المتهم "ابراهيم.ع.م" 22 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية القصاصين بحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش" و 2طلقة من ذات العيار.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

 


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