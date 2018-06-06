القبض على"سبايدر مان فرنسى" لتسلقه ناطحة سحاب بكوريا الجنوبية دون تصريح

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قالت الشرطة الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء إنها ألقت القبض على المتسلق الفرنسى الشهير آلين روبير لتسلقه ناطحة سحاب فى العاصمة سول دون تصريح .

وقالت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - فى نشرتها باللغة الإنجليزية - إن المتسلق المعروف بـ "سبايدر مان الفرنسي" والذى يبلغ من العمر 55 عاما ومشهور بمهارات تسلق لا تخضع لقوانين الجاذبية ، ألقى القبض عليه فوق سطح الطابق الـ 125 لـ "لوتى وورد تاور" الساعة 11:35 صباحا بالتوقيت المحلى .



ويواجه روبير اتهاما بتعطيل العمل فى البرج لتسلقه للطابق الـ 75 دون الحصول على إذن مسبق من الشركة المشغلة للبرج ، وهى " لوتى بروبرتى أند دفالوبمنت كامبني" ، كما لم يكن روبير يرتدى أجهزة مناسبة لمراعاة السلامة.



وكان روبير قد وصل للطابق الـ 75 بعد ساعتين من بدء التسلق، ثم نُقل إلى أعلى سطح البرج بواسطة آلة تستخدمها إدارة البرج.

وبرر سبايدر مان الفرنسى تصرفه بأنه أراد أن يحتفل بالعلاقات التى تتحسن بشكل سريع بين كوريا الجنوبية وجارتها الشمالية، وكان المستلق الفرنسى قد ذاع صيته عالميا بعد أن تسلق أعلى برج فى العالم ( برج خليفة فى دبى ) فى ست ساعات عام 2011، وسبق أن تم اعتقاله لتسلقه ناطحات سحاب دون تصريح فى مدن كبرى أخرى مثل سيدنى ولندن وساو باولو وشيكاجو وكوالالمبور.