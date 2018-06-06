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القبض على ربة منزل تسرب امتحانات الثانوية العامة عبر "واتس آب" بالدقهلية

الأربعاء، 06 يونيو 2018 04:24 م
القبض على ربة منزل تسرب امتحانات الثانوية العامة عبر "واتس آب" بالدقهلية اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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تمكن ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والتوثيق، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة، من ضبط سيدة تقوم بتسريبت امتحانات الثانوية العامة.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد أنه عقب تقنين الإجراءات تمكنت قوات الأمن من ضبط  "نسرين ع  ع ك"  39 سنة، ربة منزل ومقيمة شارع "الجلاء" دائرة القسم، وبحوزتها 2 هاتف محمول، لقيامها بإنشاء جروب على تطبيق "الواتس آب" بإسم  باب السعادة " تقوم من خلاله بنشر أسئلة وأجوبة امتحانات الثانوية العامة.

وتبين أنها توقم بنشر الأسئلة والأجوبة بعد الموعد الرسمى لبدء الإمتحانات، بمواجهة المذكورة، أعترفت بإرتكاب الواقعة .

تم التحفظ على المضبوطات على ذمة تصرفات النيابة، جارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

 

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