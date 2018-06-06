العراق: اعتقال 20 داعشيا فى الموصل.. ومقتل انتحارى فى الأنبار

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أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن اعتقال 20 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابى فى الموصل.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن فى بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" الليلة، إن قيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات استخبارية دقيقة قامت بحملة لتنفيذ أوامر القبض أسفرت عن اعتقال على 20 عنصرا من مجرمى داعش.

وفى السياق ذاته، أعلنت قيادة عمليات الأنبار عن مقتل انتحارى يرتدى حزاما ناسفا جنوب الرمادي.

وقال قائد العمليات اللواء الركن محمود الفلاحى إن شرطة الأنبار تمكنت من قتل انتحارى من "داعش" يرتدى حزاما ناسفا فى منطقة الطاش الأولى جنوب الرمادي.

يذكر أن تنظيم "داعش" يحاول بين فترة وأخرى استهداف المناطق الأمنة، إلا أن القوات الأمنية العراقية تحبط هجماته وتكبده خسائر فادحة بالأرواح والمعدات.