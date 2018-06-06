الطيران المدنى الكويتى ينفى صحة وقف الرحلات البريطانية إلى الكويت

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نفت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية اليوم الأربعاء صحة ما تردد بشأن وقف تشغيل الرحلات التابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانية إلى الكويت.

وقال المتحدث الرسمى باسم (الطيران المدني) الكويتى سعد العتيبى - فى تصريح صحفى - إن الخطوط البريطانية تعمل بشكل معتاد من وإلى مطار الكويت الدولى، مضيفًا أنه لا توجد أى نية لوقف هذا الخط الحيوى بين البلدين الصديقين.

وأوضح أن طائرات تابعة للشركة البريطانية موقوفة عن العمل مؤقتًا، نظرًا للفحص السنوى الروتينى لمحركاتها، متابعًا أن الشركة ستقوم بمواصلة رحلاتها إلى لندن بطائرات مؤجرة فى الفترة من 10 يونيو إلى الأول من يوليو 2018.