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الأربعاء، 06 يونيو 2018 07:23 م
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الصين تعتقل 245 للاشتباه بتورطهم فى شبكة لتهريب مخلفات الصلب

الأربعاء، 06 يونيو 2018 07:10 م
الصين تعتقل 245 للاشتباه بتورطهم فى شبكة لتهريب مخلفات الصلب الشرطة الصينية - أرشيفية
(رويترز)
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قالت الإدارة العامة للجمارك فى الصين اليوم الأربعاء إنها اعتقلت 245 شخصا للاشتباه بتورطهم فى تهريب مخلفات صلب بقيمة 4.8 مليار يوان (750 مليون دولار) خارج البلاد.

وبعد حظر واردات النفايات أعلنت الجمارك أن حملتها ضد تهريب المخلفات أصبحت أحد أولوياتها هذا العام لكن جهودها انصبت على الواردات غير القانونية ومنخفضة القيمة من مخلفات البلاستيك والورق والإلكترونيات.

وتستهدف الجمارك كذلك المهربين الذين يسعون للتحايل على دفع رسوم تصل نسبتها إلى 40 فى المئة عبر تهريب مخلفات الصلب عالية القيمة خارج الصين وخصوصا إلى جنوب شرق آسيا.

وقالت الجمارك إنها شنت عملية فى ساعة متأخرة من مساء يوم الإثنين فى أعقاب الزيادة الضخمة فى حجم صادرات مخلفات الصلب.

واكتشف المسؤولون أن إجمالى 2.41 مليون طن من مخلفات الصلب تم الإبلاغ بأنها أقل من قيمتها الحقيقية فى الإقرارات الجمركية التى قدمها التجار بهدف التهرب من دفع الرسوم الجمركية.

وارتفعت صادرات الصين من مخلفات الصلب إلى 2.2 مليون طن العام الماضى وكانت ألف طن فقط فى عام 2016.

 


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