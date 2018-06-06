الصين تدعو جميع الأطراف لاحترام الاتفاق النووى

أ ف ب

دعت الصين، اليوم الاربعاء، جميع الاطراف الى احترام الاتفاق الدولى، حول الملف النووى الايرانى، والاستمرار في تطبيقه، وذلك بالرغم من اعلان طهران زيادة قدراتها على تخصيب اليورانيوم.

وقالت هيوا شونيينج، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، انها تأمل ان يتصرف جميع الاطراف المعنيين، آخذين في الاعتبار المصلحة العامة على الامد البعيد، وان يستمروا في تطبيق الاتفاق، حول الملف النووى المعقود في 2015 مع ايران.

إلا انها لم تسهب في التعليق على قرار طهران الاخير ولم تنتقده.

وقد ابلغت ايران الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطبيق خطة لزيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم من خلال زيادة عدد أجهزة الطرد المركزى، كما اعلن الثلاثاء نائب الرئيس الايرانى علي اكبر صالحى.

واضاف في تصريحات نقلتها وكالة فارس الايرانية للأنباء، ان هذا القرار "لا ينتهك الاتفاق" المبرم في يوليو 2015 في فيينا بين طهران والقوى العظمى، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في الثامن من مايو.